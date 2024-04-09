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В Курганскую область направлены группировки спасателей из других регионов

11:37
  • вторник
  • 09 апреля 2024

Уровень воды в реках растет стремительно

Планомерно, улицу за улицей, спасатели на лодках обследуют территории дачных хозяйства и пригородных пансионатов Оренбурга вдоль реки Урал. Уровень воды здесь такой, что невозможно использовать даже вездеходную технику. Главное сейчас убедиться, что в домах не осталось людей. Власти настоятельно призывают всех срочно эвакуироваться.

На одной из лодок - глава Оренбурга Сергей Салмин. Уговаривает людей временно переехать в безопасное место. Через несколько минут спасающийся на крыльце пес уже в лодке. Жителей в поселке практически не осталось. Спасатели сработали оперативно.

В Орске после нескольких суток сильнейшего наводнения вода постепенно начала спадать. Тем не менее в пунктах временного размещения еще находятся более двух с половиной тысяч человек. Они обеспечены водой и питанием. Но паводок продолжается. МЧС России наращивает группировку в Оренбургской области и соседних регионах.

Ночью из Иванова в Курганскую область вылетели 120 спасателей. На борту также автомобили и специальная техника. В ближайшие часы в регион также также прибудет аэромобильная группировка из Ханты-Мансийска. В ожидании большой воды специалисты МЧС круглосуточно укрепляют дамбу. Развернуты 76 пунктов временного размещения, где уже находятся 119 человек. Жителей Кургана призывают, пока есть возможность, запастись питьевой водой.

В Тюменской области русло реки Туры для бесперебойной работы водозаборных сооружений перегородили баржами. Перелив воды в Сергеевском водохранилище уже сейчас поставляет рекордные 415 сантиметров. Тогда как во время сильнейшего наводнения 2017 года было 338 сантиметров.

В Челябинской области вода в ряде населенных пунктов поднялась настолько быстро, что это стало полной неожиданностью для людей. Затоплены частные домовладения под Магнитогорском. Управления ГИБДД регионов, находящихся в зоне затопления, призывает водителей временно отказаться от поездок по федеральным трассам.

Министр МЧС Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область. Глава ведомства облетит подтопленные территории и обсудит развитие ситуации с губернатором. Затем Куренков отправится в Курганскую и Тюменскую области. 

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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