Лучше всего у политиков США и Европы получается притворяться

Джо Байден накануне солнечного затмения призывал американцев надеть очки. В Нью-Йорке под это дело предприимчивые торговцы взвинтили цены. Еще вчера бесплатные очки из публичной библиотеки разлетались, как горячие пирожки.

Пока зеваки любовались на черное солнце, над Капитолийским холмом сгущаются тучи. Во вторник Конгресс США возвращается к работе после пасхальных каникул. И первый вопрос, который требуют поднять в Белом доме, - финансовая помощь Украине. По этому случаю во Флориду прилетел даже министр иностранных дел Британии. Дэвид Кэмерон после беседы (к слову, не с Байденом, а с его политическим конкурентом Трампом) отправится прямиком в Вашингтон на встречу с Палатой представителей, которые вот уже больше полугода блокируют выделение денег Киеву. На кого будет давить - уже ясно. Спикер Майк Джонсон оказался между двух огней: своих же республиканцев и демократов, откровенно проталкивающих помощь Зеленскому. И как можно скорее.

Правда, эксперты уверены: американцы сейчас хоть и ослеплены солнечным затмением, но надевать розовые очки не собираются.

"Мы пережили 20 лет Афганистана, 20 лет Ирака. И все это время нам твердили о том, какие нас ждут успехи. А по факту оказалось, что все, что говорилось народу, было переоценено. И сейчас спустя два года войны на Украине мы не видим прогресса. А вдобавок от нас требуют 65 и даже 100 миллиардов долларов для страны, которая прославилась своей коррупцией", - заявил Джейсон Бердсли, бывший советник министра обороны США.

Для получения заветного вооружения от Запада Зеленский использует проверенную тактику – прибедняется. Киев же на фоне перебоев с траншами от Вашингтона переключился на работу с британцами, которые требуют большей крови от Украины. Немецкий телеканал, признанный в нашей стране иноагентом, выпустил репортаж из села Лузановка Черкасской области, где мужчин призывного возраста уже не осталось.

Ради укрепления НАТО в годовщину альянса Запад то и дело кормит Киев обещаниями. Немецкий канцлер Шольц хвастался перед партнерами самым большим в Европе пакетом помощи Киеву. Оказалось - приврал. Из 28 миллиардов, обещанных Киеву, дошло только 10. Более того, часть этих расходов фактически оплачивает не Берлин, а Брюссель. И Германия в любое время имеет право запросить у Европы возврата части денег. Получается, Шольц всех обхитрил? Впрочем, неудивительно, учитывая, насколько плохи сейчас дела в альянсе, пишет The Times.

"В командной структуре царит полный бардак, отражающий политические решения, а не военные. Запасы вооружения невелики, инфраструктура неадекватна, логистика непрочна, и само оборудование устарело. Этот подход "давайте притворимся" основан на устаревшем, самодовольном мышлении", - говорится в материале.

Притворяться у западных политиков получается неплохо. Даже лучше, чем у Зеленского. Вот и снова заговорили о вступлении Украины в НАТО. Правда, в Госдепе заявили, что это случится не раньше завершения конфликта. Если, конечно, будет что принимать.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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