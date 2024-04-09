Запуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный отменен

Сейчас идут последние приготовление к старту

В полдень вторника с космодрома Восточный впервые запустят ракету-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" с разгонным блоком "Орион".

Сейчас идут последние приготовление к старту. Как сообщили в "Роскосмосе", масса ракеты - почти 800 тонн. Она работает на экологически чистом топливе.

С помощью "Ангары" в космос будут доставлять модули для строительства Российской орбитальной станции.

UPD 12:10: Запуск ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5" с космодрома Восточный отменен. Причина отмены не называется.

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