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Увеличена группировка спасателей по разбору завалов в Вязьме

11:46
  • вторник
  • 09 апреля 2024

Там обрушился путепровод

В Вязьме увеличили группировку по разбору завалов на месте обрушения путепровода. Задействовано 455 человек и более 50 единиц техники.

Работы идут круглосуточно. В результате ЧП, которое произошло накануне вечером, погибла женщина. Пять человек, в том числе ребенок, получили травмы.

После аварии 8 тысяч жителей остались без газоснабжения. Его планируют восстановить к четвергу. На месте обрушения повреждено железнодорожное полотно и приостановлено движение. Поезда идут в обход, организованы дополнительные маршруты автобусов.

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