В Москве презентовали книгу, посвященную жизни Эрнста Генри

Написал ее Леонид Млечин

Книгу, посвященную жизни легендарного советского журналиста и разведчика Эрнста Генри, презентовали в Москве. Ее автор Леонид Млечин опубликовал в ней рассекреченные документы и материалы из семейного архива, ранее неизвестные широкой публике.

В книге отмечено: в нашей стране одни считали Эрнста Генри приближенным Адольфа Гитлера. Другие - британским офицером, а за границей были уверены: он - аналитик, к которому прислушивается советское руководство.

"Это история людей, которые должны были сделать выбор исторический. Как они его сделали, почему они его сделали? Что отличает Эрнста Генри, он остался верным этому выбору. Это большая редкость. Множество людей на протяжении жизненного пути все меняют, переходят из одного лагеря в другой. Эрнст Генри прошел через всю жизнь со своими убеждениями и не расстался с ними. И отстаивал их, несмотря на то, что это ему иногда дорого стоило", - отметил Млечин.

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