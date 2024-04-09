В подтопленном Оренбурге прозвучала сирена

Жителям срочно нужно эвакуироваться

В Оренбурге прозвучала сирена с призывом к эвакуации из-за наводнения.

Жителям из зоны возможного подтопления необходимо немедленно эвакуироваться, говорится в сообщении мэрии города в telegram-канале.

В зоне подтопления находятся дачные массивы, расположенные в поймах Урала и Сакмары.

В Оренбурге действует режим ЧС, уровень воды на утро 9 апреля составляет 897 сантиметров. По прогнозам специалистов, ситуация с паводками в Оренбургской области улучшится не раньше 25 апреля.

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