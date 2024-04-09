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Китай предложил провести мирную конференцию с участием Москвы и Киева

09:49
  • вторник
  • 09 апреля 2024

КНР надеется на скорое разрешение украинского кризиса

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров во время визита в КНР обсудил с китайским коллегой Ван И тему урегулирования конфликта на Украине. Политики подтвердили бесперспективность международных встреч по этому вопросу, которые не учитывают интересы Москвы.
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Как подчеркнул Лавров, организаторы подобных мероприятий "продвигают абсолютно пустую, ультимативную так называемую "формулу мира" Зеленского и тем самым полностью оторваны от каких-либо реалий".

Ван И отметил, что Китай выступает за своевременный созыв международной конференции по урегулированию кризиса на Украине с равноправным участием Москвы и Киева.

Китайский политик напомнил, что в украинском вопросе Китай твердо следует четырем принципам, предложенным председателем КНР Си Цзиньпином: взаимное уважение суверенитета, соблюдение Устава ООН, учет интересов безопасности всех стран, поддержка усилий по мирному урегулированию, сообщает ТАСС.

Ранее официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что Москва не собирается принимать участие в конференции по Украине в Швейцарии, поскольку "формула Зеленского" — это алхимия".

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев отмечал, что мир на Украине может быть достигнут либо при наличии взаимной воли сторон на основе разумного компромисса, либо путем капитуляции одной из сторон конфликта. Политик предложил "сконструировать свою, российскую формулу, спокойную и вполне реалистичную".

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