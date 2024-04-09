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В Госдуме предложили полностью запретить продажу вейпов в России

10:20
  • вторник
  • 09 апреля 2024

Законопроект уже разработан

В России предлагается "в целях народосбережения" установить на федеральном уровне полный запрет на продажу вейпов. Соответствующие поправки в законодательство разработали депутаты Государственной думы от всех четырех фракций.

В случае принятия документа будет запрещена розничная торговля никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки.

Авторы законодательной инициативы напоминают, что использование вейпов причиняет непоправимый вред здоровью не только курящего, но и окружающих его людей. Медики уже диагностируют такое заболевание, как вейп-ассоциированное повреждение легких.

Сохранение здоровья нации, особенно молодежи, крайне важно для будущего России, поэтому предлагается полностью запретить вейпы, цитирует авторов поправок ТАСС.

Ранее сообщалось, что с 1 апреля за нарушение требований к обороту или производству табачных изделий и вейпов грозит административная ответственность. Продажа таких товаров без маркировки или несовершеннолетних лицам обернется штрафом до миллиона рублей с конфискацией продукции.

Это очередной шаг по выполнению поручения спикера Госдумы Вячеслава Володина — он еще в январе 2023 года велел профильным думским комитетам проработать и внести предложения о возможности запрета вейпов.

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