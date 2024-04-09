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Турция решила запретить экспорт товаров в Израиль

10:45
  • вторник
  • 09 апреля 2024

Это решение будет действовать до окончания боевых действий в Газе

Министерство торговли Турции приняло решение с 9 апреля ввести ограничения на экспорт в Израиль 54 позиций промышленных товаров. Это связано с продолжающейся военной операцией израильской армии в секторе Газа, которую Анкара считает геноцидом палестинского народа.

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Рестрикции затрагивают различные виды продукции из стали, алюминия, краски, электрические кабели, авиационное топливо, масла, удобрения, некоторые виды промышленной техники.

Ограничения будут действовать до тех пор, пока Израиль в рамках своих международных обязательств не объявит о немедленном прекращении огня в секторе Газа и не разрешит бесперебойную поставку помощи в достаточных количествах, сообщает ТАСС.

Ранее власти Турции подали коллективный иск в Международный уголовный суд против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Анкара обвинила израильского премьера в развязывании геноцида в отношении мирных граждан, проживающих на территории палестинского анклава.

Нетаньяху в ответ назвал турецкого лидера "последним человеком, который может говорить о морали", "мировым рекордсменом по количеству заключенных в тюрьмы оппозиционных журналистов", а также обвинил Эрдогана в геноциде курдов.

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