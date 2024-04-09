Турция решила запретить экспорт товаров в Израиль

Это решение будет действовать до окончания боевых действий в Газе

Министерство торговли Турции приняло решение с 9 апреля ввести ограничения на экспорт в Израиль 54 позиций промышленных товаров. Это связано с продолжающейся военной операцией израильской армии в секторе Газа, которую Анкара считает геноцидом палестинского народа.

Рестрикции затрагивают различные виды продукции из стали, алюминия, краски, электрические кабели, авиационное топливо, масла, удобрения, некоторые виды промышленной техники.

Ограничения будут действовать до тех пор, пока Израиль в рамках своих международных обязательств не объявит о немедленном прекращении огня в секторе Газа и не разрешит бесперебойную поставку помощи в достаточных количествах, сообщает ТАСС.

Ранее власти Турции подали коллективный иск в Международный уголовный суд против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Анкара обвинила израильского премьера в развязывании геноцида в отношении мирных граждан, проживающих на территории палестинского анклава.

Нетаньяху в ответ назвал турецкого лидера "последним человеком, который может говорить о морали", "мировым рекордсменом по количеству заключенных в тюрьмы оппозиционных журналистов", а также обвинил Эрдогана в геноциде курдов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"