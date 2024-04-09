Камеры в Москве начали фиксировать стоянку на направляющих островках

Первые нарушения уже отправились в ГАИ

В Москве камеры Центра организации дорожного движения (ЦОДД) начали фиксировать остановку на направляющих островках.

Первые нарушения уже отправлены в ГАИ, сообщили в столичном департаменте транспорта во вторник, 9 апреля.

Направляющие островки нужны для того, чтобы безопасно разделить движущиеся потоки автомобилей. Парковка в этих местах создает аварийную обстановку.

"Парковка на островке часто становится причиной аварий, так как оставленные машины загораживают обзор другим автомобилям", - говорится в сообщении Дептранса.

Как уточняет "Коммерсант", штраф за стоянку на островке составит 2,5 тысячи рублей. В настоящий момент работает камера на набережной Академика Туполева (Лефортово), автомобилисты часто жаловались на оставленные там машины.

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