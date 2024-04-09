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Боррель призвал ЕС не рассчитывать на партнеров по НАТО

10:57
  • вторник
  • 09 апреля 2024

США могут закрыть "ядерный зонтик" над Европой

Оборона должна стать "сердцем европейской политики". Такое заявление сделал во вторник, 9 апреля, глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

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Как подчеркнул дипломат, в центре внимания интеграционного объединения должна находиться "оборона в самом прямом жестком смысле, наличие военных возможностей".

Боррель предупредил, что американский "оборонный зонтик" над Европой может скоро закрыться, поэтому ЕС должен рассчитывать только на себя, даже внутри НАТО, сообщает ТАСС.

Ранее Боррель признался, что Евросоюз руководствуется отнюдь не любовью к украинскому народу, оказывая военную и финансовую поддержку киевскому режиму. Политик подчеркивал, что "это в наших собственных интересах".

При этом европейский дипломат отмечал, что Брюссель не собирается "умирать за Донбасс", и призывал "не пугать людей тем, что война неизбежна".

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Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
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