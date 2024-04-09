Белоруссия объяснила запрет ввоза популярных брендов российского чая

У Минска возникли претензии к безопасности этой продукции

Пакетированный чай под брендами "Принцесса Гита" и "Принцесса Канди" российского производителя "Орими" изъят из продажи в Белоруссии, его поставка на белорусский рынок временно запрещена.

Министерство здравоохранения Белоруссии пояснило, что при проверке образцов этого чая было выявлено несоответствие установленным требованиям по микробиологическим показателям безопасности.

Производитель чая проводит ряд корректирующих мероприятий, чтобы доказать стабильность процессов производства, хранения и транспортировки продукции, а также действенность системы контроля безопасности. На основании этих доказательств ограничения, введенные в Белоруссии, могут быть сняты, цитирует заявление Минздрава республики БелТА.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко отмечал, что западным странам не удалось санкциями "удушить" Белоруссию и Россию санкциями благодаря активизации экономического сотрудничества Москвы и Минска. Он подчеркивал, что бессмысленно надеяться на отмену внешних ограничений — "нам надо ориентироваться на свои силы и на себя".

Спикер Кремля Дмитрий Песков предупреждал, что потребители в странах Евросоюза однозначно пострадают от запретительных мер, которые анонсирует и вводит Еврокомиссия. При этом у России много альтернативных направлений для поставок своей продукции.

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