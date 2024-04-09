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Собянин: Почти 80% поездок на метро Москвы пассажиры оплачивают картой "Тройка"

11:47
  • вторник
  • 09 апреля 2024

За 11 лет выпущено уже более 50 миллионов этих транспортных карт

Почти 80 процентов поездок на московском метро пассажиры оплачивают "Тройкой". Об этом рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин.

За 11 лет выпущено уже более 50 миллионов этих транспортных карт. А в прошлом году их производство было полностью размещено в столице.

Сейчас в планах запустить виртуальный аналог для любых смартфонов. Чтобы пользоваться всеми преимуществами "Тройки", надо привязать ее в личном кабинете приложения "Метро Москвы" и подключить к программе лояльности "Город".

Одной картой можно оплатить проезд на метро, МЦК, МЦД, речном и наземном транспорте, пригородных поездах и "Аэроэкспрессе". Кроме того, есть возможность бесплатно сделать пересадку.

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