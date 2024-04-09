Собянин: Почти 80% поездок на метро Москвы пассажиры оплачивают картой "Тройка"

За 11 лет выпущено уже более 50 миллионов этих транспортных карт

Почти 80 процентов поездок на московском метро пассажиры оплачивают "Тройкой". Об этом рассказал сегодня в социальной сети мэр Сергей Собянин.

За 11 лет выпущено уже более 50 миллионов этих транспортных карт. А в прошлом году их производство было полностью размещено в столице.

Сейчас в планах запустить виртуальный аналог для любых смартфонов. Чтобы пользоваться всеми преимуществами "Тройки", надо привязать ее в личном кабинете приложения "Метро Москвы" и подключить к программе лояльности "Город".

Одной картой можно оплатить проезд на метро, МЦК, МЦД, речном и наземном транспорте, пригородных поездах и "Аэроэкспрессе". Кроме того, есть возможность бесплатно сделать пересадку.

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