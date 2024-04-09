Губернатор Чибис встал на ноги после покушения

Лечение продолжается

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис после покушения и проведенной операции уже может вставать на ноги и ходить.

Об этом он рассказал в своем telegram-канале и опубликовал видео из больничной палаты. На кадрах видно, как губернатор медленно и аккуратно подходит к своей кровати.

Чибис выполняет все рекомендации врачей и надеется в скором времени вернуться в рабочий режим.

"Уверен, мой оптимизм поможет телу быстрее излечиться", - написал он в посте.

Нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса произошло 4 апреля после его встречи с жителями города Апатиты. 42-летний мужчина ранил губернатора ножом в живот. Нападавшего задержали сотрудники Росгвардии.

Возбуждено уголовное дело. На допросе нападавший рассказал, что испытывал к Чибису неприязнь, хотя лично его не знал. 6 апреля суд отправил его в СИЗО на два месяца.

Пока Чибис выздоравливает и восстанавливается после ранения и операции, временно исполняет обязанности главы Мурманской области Надежда Аксенова - заместитель губернатора, руководитель аппарата правительства региона.

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