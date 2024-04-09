Глава Гагаузии снова приехала в Москву

Политик до этой поездки пригрозила вывести автономию из состава Молдавии

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул вновь приехала с рабочим визитом в Россию. Это подтвердили во вторник, 9 апреля, в исполкоме Гагаузии.

Гуцул напомнила, что во время предыдущего визита ее принял российский лидер Владимир Путин. Стороны обсуждали льготные таможенные пошлины для гагаузских сельскохозяйственных производителей, а также скидку на газ, поставляемый Россией Гагаузии, сообщает РИА Новости.

Политик прибыла в Москву вскоре после заявления о том, что если власти Молдавии действительно решатся на объединение с Румынией, о чем говорят уже открыто, это приведет к гибели молдавского этноса, культуры и языка.

Гагаузия ради спасения выйдет из состава Молдавии, пообещала Гуцул. При этом она предупредила, что в случае объявления автономией о своей независимости официальный Кишинев, скорее всего, введет на ее территорию войска.

До того Евгения Гуцул побывала в Москве в марте. На встрече с ней председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что власти Молдавии постыдным и циничным образом пытаются лишить своих граждан памяти об общих страницах истории с Россией.

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