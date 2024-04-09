ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глава Гагаузии снова приехала в Москву

11:37
  • вторник
  • 09 апреля 2024

Политик до этой поездки пригрозила вывести автономию из состава Молдавии

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул вновь приехала с рабочим визитом в Россию. Это подтвердили во вторник, 9 апреля, в исполкоме Гагаузии.
Конституционный суд Молдавии отменил ограничение финансирования для Гагаузии

Гуцул напомнила, что во время предыдущего визита ее принял российский лидер Владимир Путин. Стороны обсуждали льготные таможенные пошлины для гагаузских сельскохозяйственных производителей, а также скидку на газ, поставляемый Россией Гагаузии, сообщает РИА Новости.

Политик прибыла в Москву вскоре после заявления о том, что если власти Молдавии действительно решатся на объединение с Румынией, о чем говорят уже открыто, это приведет к гибели молдавского этноса, культуры и языка.

Гагаузия ради спасения выйдет из состава Молдавии, пообещала Гуцул. При этом она предупредила, что в случае объявления автономией о своей независимости официальный Кишинев, скорее всего, введет на ее территорию войска.

До того Евгения Гуцул побывала в Москве в марте. На встрече с ней председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что власти Молдавии постыдным и циничным образом пытаются лишить своих граждан памяти об общих страницах истории с Россией.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.