Путин предложил кандидатуру Подносовой на пост главы Верховного суда

В Совет Федерации поступило представление президента

Российский лидер Владимир Путин внес кандидатуру Ирины Подносовой для назначения на должность председателя Верховного суда России. Об этом во вторник, 9 апреля, рассказал руководитель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Его первый заместитель Владимир Полетаев уточнил, что соответствующее представление главы государства будет рассмотрено на ближайшем заседании Совета Федерации 17 апреля. Этому будет предшествовать его изучение в профильном комитете, сообщает "Интерфакс".

Ирина Подносова была единственным претендентом, подавшим документы на замещение освободившейся позиции председателя ВС России. С 2020 года она возглавляет Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда.

Отбор кандидатов проводили в марте в связи с кончиной прежнего руководителя — Вячеслава Лебедева. Он внес неоценимый вклад в развитие современной судебной системы: выступал за гуманизацию правосудия, при этом выступал против замены реального лишения свободы штрафами для осужденных за коррупцию.

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