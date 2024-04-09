ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин предложил кандидатуру Подносовой на пост главы Верховного суда

12:00
  • вторник
  • 09 апреля 2024

В Совет Федерации поступило представление президента

Российский лидер Владимир Путин внес кандидатуру Ирины Подносовой для назначения на должность председателя Верховного суда России. Об этом во вторник, 9 апреля, рассказал руководитель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
Ирина Подносова рекомендована на должность главы Верховного суда России

Его первый заместитель Владимир Полетаев уточнил, что соответствующее представление главы государства будет рассмотрено на ближайшем заседании Совета Федерации 17 апреля. Этому будет предшествовать его изучение в профильном комитете, сообщает "Интерфакс".

Ирина Подносова была единственным претендентом, подавшим документы на замещение освободившейся позиции председателя ВС России. С 2020 года она возглавляет Судебную коллегию по экономическим спорам Верховного суда.

Отбор кандидатов проводили в марте в связи с кончиной прежнего руководителя — Вячеслава Лебедева. Он внес неоценимый вклад в развитие современной судебной системы: выступал за гуманизацию правосудия, при этом выступал против замены реального лишения свободы штрафами для осужденных за коррупцию.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Ирина Подносова
Ирина Подносова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.