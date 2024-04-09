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В России с начала года предотвратили 27 терактов

12:04
  • вторник
  • 09 апреля 2024

Пресечены попытки проникновения ДРГ

Российские спецслужбы с начала 2024 года предотвратили 27 терактов на объектах транспорта, топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и оборонной промышленности.

Противник стремится ударить по важным элементам инфраструктуры и объектам системы жизнеобеспечения, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Также были пресечены попытки украинских диверсантов проникнуть на российскую территорию. Киев организует и исполняет преступления с помощью западных кураторов и членов международного террористического подполья.

"Украинские неонацисты и их западные покровители организуют совершение самых варварских преступлений на территории нашей страны", - заявил директор ФСБ Александр Бортников на заседании НАК.

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