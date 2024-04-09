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Пуск "Ангары-А5" с разгонным блоком "Орион" отменен

12:05
  • вторник
  • 09 апреля 2024

Причина неизвестна

Во время процедуры запуска тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" во вторник, 9 апреля, был дан отбой. Пуск прервали. Об этом свидетельствует трансляция в прямом эфире, которую вела госкорпорация "Роскосмос".
Запуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с космодрома Восточный отменен

Первый пуск ракеты "Ангара-А5" с космодрома Восточный в Амурской области был отменен за минуту до старта. Причина отмены пока не приводится.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что наша страна продолжит освоение космоса и космические исследования. В 2023 году государственные расходы на космическую деятельность значительно выросли — до 251 миллиарда рублей.

Спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал, что у России в космической сфере "планы достаточно амбициозные, они будут реализовываться дальше". В этом контексте он отмечал, что авария с аппаратом "Луна-25" летом 2023 года — это не повод отчаиваться, необходимо проанализировать причины и устранить их.

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