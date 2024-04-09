В России разработали дополнительные меры безопасности против терактов

Этим занимался НАК

Национальный антитеррористический комитет (НАК) выработал дополнительные меры по усилению безопасности на объектах, которые могут стать целями террористических атак. Об этом во вторник, 9 апреля, рассказали в пресс-службе ведомства.

Как отмечали в комитете, быстро меняющаяся обстановка требует дальнейшего совершенствования совместных действий государственных органов.

С учетом этого были определены дополнительные меры по усилению безопасности объектов вероятных террористических посягательств и совершенствованию подготовки специалистов по контртеррору, сообщает "Интерфакс".

После теракта в "Крокус сити холле" президент России Владимир Путин пообщался с коллегами в Белоруссии, Узбекистане и Казахстане. Политики подтвердили солидарность в борьбе с терроризмом и готовность к взаимодействию в этой области.

На этом фоне спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что французский лидер Эмманюэль Макрон заявляет о настрое на укрепление антитеррористического сотрудничества с Москвой, но в действительности продолжает снабжать киевский режим средствами для совершения новых терактов.

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