ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России разработали дополнительные меры безопасности против терактов

12:40
  • вторник
  • 09 апреля 2024

Этим занимался НАК

Национальный антитеррористический комитет (НАК) выработал дополнительные меры по усилению безопасности на объектах, которые могут стать целями террористических атак. Об этом во вторник, 9 апреля, рассказали в пресс-службе ведомства.

Из-за теракта в "Крокусе" осиротели девять детей
Медведев назвал западных лидеров соучастниками теракта в "Крокусе"

Как отмечали в комитете, быстро меняющаяся обстановка требует дальнейшего совершенствования совместных действий государственных органов.

С учетом этого были определены дополнительные меры по усилению безопасности объектов вероятных террористических посягательств и совершенствованию подготовки специалистов по контртеррору, сообщает "Интерфакс".

После теракта в "Крокус сити холле" президент России Владимир Путин пообщался с коллегами в Белоруссии, Узбекистане и Казахстане. Политики подтвердили солидарность в борьбе с терроризмом и готовность к взаимодействию в этой области.

На этом фоне спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что французский лидер Эмманюэль Макрон заявляет о настрое на укрепление антитеррористического сотрудничества с Москвой, но в действительности продолжает снабжать киевский режим средствами для совершения новых терактов.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Национальный антитеррористический комитет
Национальный антитеррористический комитет
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.