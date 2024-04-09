Бочкарев: Образовательный комплекс на 550 мест построят в Южнопортовом районе в 2025 году

Их строят за счет инвестора и после завершения строительства передадут городу

Образовательный комплекс на 550 мест появится в 2025 году на территории Южнопортового района. В состав комплекса войдут детский сад на 150 мест и блок начальных классов на 400 мест. Как сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев, школу и детский построят за счет инвестора. Работы планируется завершить до конца 2025 года.

В детском саду будет шесть групповых ячеек со спальнями и зонами для игр, а также отдельными спортивными залами со скалодромом и общим музыкальным залом. В блоке начальных классов школьники смогут посещать робо-класс и лабораторию микроэлектроники.

Территорию вокруг комплекса благоустроят, сообщил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. Для воспитанников детского сада обустроят прогулочные площадки и место для спортивных мероприятий, а для школьников – зоны для подвижных игр, занятий спортом и активного отдыха.

Ранее сообщалось, что в Южнопортовом районе и в Нагатинском затоне появятся прогулочные маршруты у воды. Их общая длина составит 3,5 километра по обе стороны Москвы-реки. Береговые линии благоустраиваются в рамках строительства жилья на близлежащих участках. Возводят их за счет инвесторов.

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