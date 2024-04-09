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Собянин назвал основные задачи развития "Московской электронной школы"

12:41
  • вторник
  • 09 апреля 2024

МЭШ стала технологической основой для федеральной государственной информационной системы "Моя школа"

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в посте на своем персональном сайте, что активными пользователями сервисов и услуг "Московской электронной школы" являются более 3 миллионов жителей столицы - это свыше 1,1 миллиона учащихся, 1,8 миллиона родителей, более 65 тысяч педагогов.

Как уточнил глава города, в планах на ближайшие годы - внедрить "умные" сервисы МЭШ с использованием технологий искусственного интеллекта. С их помощью школьники получат возможность строить персонализированные образовательные траектории. 

"В результате ученики и родители получат максимально полную информацию об обучении в школе и внешкольных занятиях, библиотеку электронных материалов с персональными рекомендациями по выбору учебных курсов в соответствии с уровнем подготовки, личными наклонностями и интересами", - указал мэр.

Для управленцев МЭШ представит инструмент проведения контрольных работ и независимых диагностик, автоматическое формирование показателей результатов образовательной деятельности школы, рекомендации по доработке образовательных программ и развитию педагогического коллектива, прогнозирование результатов ОГЭ и ЕГЭ.

"Московская электронная школа" стала технологической основой для федеральной государственной информационной системы "Моя школа", подчеркнул Собянин. Столица продолжит оказывать помощь во внедрении сервисов субъектам федерации. Работа уже завершена в Калужской и Московской областях, в Татарстане. Подписано соглашение с Дагестаном и Тюменской областью. 

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