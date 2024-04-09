Песков: В Оренбургской области ведут напряженную работу с пострадавшими от паводка

Президент пока не планирует посещать регион

Ситуация с паводками в российских регионах остается крайне сложной — она находится в центре внимания главы государства Владимира Путина. Об этом во вторник, 9 апреля, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Спикер Кремля подчеркнул, что российский лидер продолжает регулярно получать информацию о развитии событий в регионах, которые сильнее всего страдают от буйства стихии.

Песков также напомнил, что власти Оренбургской области делают все для помощи пострадавшим от затоплений людям, причем все руководство находится в прямом контакте с населением.

Личная поездка Владимира Путина в эти субъекты Российской Федерации пока не планируется, но нельзя исключать, что планы в этой сфере прояснятся в ближайшие дни, цитирует Пескова ТАСС.

Утром 9 апреля в подтопленном Оренбурге прозвучала сирена с призывом к эвакуации из-за наводнения. Это означает, что жителям зоны возможного подтопления необходимо незамедлительно эвакуироваться.

Министр чрезвычайных ситуаций России Александр Куренков вылетел в Оренбург, а затем посетит в Курганскую и Тюменскую области, где прогнозируется неблагоприятная обстановка и уже введен режим ЧС регионального масштаба.

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