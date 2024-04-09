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Кремль подтвердил планы Путина снова съездить в Китай

13:16
  • вторник
  • 09 апреля 2024

Говорить о сроках визита пока рано

Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Китай можно рассматривать как подготовку контактов на высшем уровне. Такое заявление сделал во вторник, 9 апреля, пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Лавров провел рабочую встречу с главой МИД КНР

Спикер Кремля подтвердил, что "такие контакты планируются", однако отметил, что конкретизировать сроки визита президента России Владимира Путина в Китай "пока преждевременно", сообщает ТАСС.

В январе российский и китайский министры иностранных дел Сергей Лавров и Ван И обсуждали роли Москвы и Пекина в становлении нового миропорядка — справедливого, многополярного, формирующего надежные основы евразийской безопасности.

Во время нового визита Лаврова в Пекин китайский министр иностранных дел Ван И отметил, что Китай выступает за своевременный созыв международной конференции по урегулированию кризиса на Украине с равноправным участием Москвы и Киева.

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