Собянин: Южное направление МСД соединят с Симферопольским и Варшавским шоссе в конце года

На юге города продолжает формироваться новый дорожный каркас

Совсем скоро Московский скоростной диаметр станет полноценной вылетной магистралью. Для этого сейчас строится дорога-связка между ним и главной магистралью Новой Москвы "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе".

"На юге столицы формируем новый дорожный каркас, идет работа по соединению южного направления Московского скоростного диаметра. В конце этого года мы должны прийти на Симферопольское шоссе и Варшавское, соединить ее, таким образом разгрузить эти две трассы. Ну и в конце 2025 года уже планируем выйти с Московским скоростным диаметром на связку с Калужским шоссе, с Киевским и Минским, таким образом вобрав в себя целый ряд магистралей и серьезно разгрузив МКАД, что улучшит транспортную обеспеченность сотен тысяч жителей Москвы и Подмосковья", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Осталось совсем немного: в активной фазе строительства - последний участок магистрали "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе". На 32-м километре МКАД практически возвели подземный тоннель.

"500 кубов положить - и будет готово. Тоннель строился интересным методом: были забурены трубы диаметром 1000 в количестве 72 штуки, после этого только приступили к раскопке. Это дало возможность МКАД не прерываться ни на минуту", - уточнил руководитель строительства Алексей Кандеев.

Длиной он около 100 метров. Над ним – эстакада-съезд с МКАД на основной ход ЮВХ. Строительство этого объекта тоже в завершающей стадии. Возводили ее методом надвижки: на специальных стапелях собирали блоки, а уже потом с помощью подвесных конструкций соединяли. Строительство здесь началось пять лет назад. Трасса длиной 3,5 километра по прямой с 3-4 полосами движения, без светофоров. На 32-м километре МКАД начинается, а закончится в районе Новобутовской улицы.

По ходу движения трассы предусмотрены съезды на Варшавское и Симферопольское шоссе - с выходом на М-2 "Крым!. Всего же будет построено почти 12,5 километра дорог, в том числе - семь искусственных сооружений. Появятся четыре пешеходных перехода: два надземных и два подземных. Вдоль основного хода дороги установят защитные экраны, чтобы шум автомобилей не мешал жителям прилегающих кварталов.

Александра Панина, "ТВ Центр"

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