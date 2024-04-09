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На Кутузовском проспекте столкнулись четыре автомобиля

15:02
  • вторник
  • 09 апреля 2024

Одного из пострадавших с места аварии увезли на скорой помощи

Четыре автомобиля, в числе которых одно такси, столкнулись на Кутузовском проспекте. Все произошло недалеко от станции метро "Славянский бульвар".

По предварительным данным, Toyota пошла на обгон, выскочила на разделительную полосу, где лоб в лоб столкнулась с BMW. От удара машины отбросило в сторону, где в них врезались еще несколько автомобилей. В результате два человека оказались заблокированы, одного из пострадавших с места аварии увезли на скорой помощи.

На время ликвидации последствий ДТП были перекрыты две полосы в районе съезда на Можайское шоссе. Сейчас движение восстановлено в полном объеме.

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