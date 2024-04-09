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Номерной фонд столичных отелей становится больше и разнообразнее

15:13
  • вторник
  • 09 апреля 2024

Гостиничные сети осваивают новые места и программы

Комфортные номера, безупречный сервис и вкусная кухня. В отелях российского гостиничного оператора Cosmos Hotel Group эти факторы называют ключевыми для туристической привлекательности России. За прошедший год компания показала рекордный рост выручки, загрузки отелей и уровня гостеприимства.

"Наша выручка выросла в 2,5 раза. Составила 11 миллиардов 900 миллионов рублей. И показатель OIBDA увеличился практически в 4 раза, составил 4 миллиарда 100 миллионов. Основные KPI на 2024 год - масштабирование, работа над постоянной операционной эффективностью", - рассказал Александр Биба, президент Cosmos Hotel Group.

Гостиничный актив АФК "Система" продемонстрировал не только рекордные финансовые показатели. Вдвое увеличился номерной фонд - до 10 тысяч единиц. А количество действующих гостиниц уже насчитывает без малого 40 по всей стране.

"У нас в прошлом году открылись 15 отелей. И мы данный темп планируем не сбавлять. В 2024 году будет много открытий, много подписаний отелей под управление, франшиз и в аренду. И у нас очень большая дорожная карта на глубину 3-4 года", - также сообщил Биба.

В отелях сети Cosmos можно остановится как в Москве, Петербурге, Сочи и других городах, так и на загородных курортах. Например, в Московской области разместился комплекс "Изумрудный лес", на территории которого гости могут посетить сафари-парк и конноспортивный комплекс, которыми управляет "БН Групп", также входящая в АФК "Система". 

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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Российский гостиничный оператор Cosmos Hotel Group
Российский гостиничный оператор Cosmos Hotel Group
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