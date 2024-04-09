В Москве выставили редкую коллекцию акварелей великой княгини Ольги Романовой

Многие работы разошлись по частным коллекциям еще при жизни художницы

Дух Родины в каждом штрихе: на выставке работ княгини Ольги Романовой - более 40 картин, которые были написаны в эмиграции, вдали от дома. Сестра последнего императора российского престола оставалась верна своим корням и традициям и продвигала родную культуру за рубежом.

"Есть совершенно замечательные вещи, связанные с традиционными русскими праздниками. Одна акварель посвящена православному Рождеству с елкой, а вторая вещь посвящена православной Пасхе. Тоже чудесный пасхальный стол, кулич", - рассказывает Сергей Подстаницкий, историк искусства.

Во время Первой мировой Ольга Александровна работала медсестрой на фронте, а еще занималась благотворительностью. Деньги от продажи своих картин жертвовала раненым и семьям погибших в войнах. В эмиграции рисование помогло ей выжить. Идея этой выставки началась с книги, в которой искусствоведы хотели полноценно раскрыть творческий путь княгини. Им удалось собрать более 100 ее графических и живописных работ.

"Возникла идея книги, затем - идея выставки. Это все сплелось в один узел", - говорит Александр Попов, административный директор Научно-исследовательской независимой экспертизы имени П.М. Третьякова.

Картины Ольги Александровны поражают мастерством исполнения. В царской семье рано обнаружили талант княгини к рисованию, и тогда отец, Александр III, нанял девочке лучших учителей. В числе первых были Владимир Маковский и Кирилл Лемох.

"Акварелью она владеет очень хорошо и уверенно. У нее достаточно чистый и свежий колорит на всех вещах, которые до нас дошли. Она много работает акварелью по мокрому листу бумаги, что требует от художника тоже определенной выучки", - указала Екатерина Соколова, эксперт по графике, начальник отдела научных проектов научно-исследовательской независимой экспертизы имени П.М. Третьякова.

Среди экспонатов есть одна уникальная работа - пейзаж с тополями и церковью. Эту картину Ольга Романова написала еще до революции, в 1912 году. Когда она покидала Россию, забрала с собой только самое ценное. Поэтому подобных, ранних творений сохранилось немного.

"Мы понимаем, что жизнь ее была достаточно трудной. Особенно после революции. То есть она пережила трагические события, связанные с ее семьей. Но когда мы смотрим на работы Ольги Александровны, мы этого не чувствуем, трагизма в них нет, в них только позитивное мировосприятие", - отметила Юлия Чайкина, начальник отдела экспертизы научно-исследовательской независимой экспертизы имени П.М. Третьякова.

Произведения Ольги Александровны стали свидетелями целой эпохи. Долгое время картины принадлежали иностранным коллекционерам из Америки, Дании и Канады. И только сейчас удалось собрать их в Москве.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

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