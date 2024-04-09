Монумент Победы на Поклонной горе моют после зимы

Многие участки приходится очищать вручную с автовышки

В Москве продолжается весенняя генеральная уборка. Во вторник после зимы моют Монумент Победы на Поклонной горе.

Сделать это не так просто из-за большой высоты (142 метра) и сложного рельефа. Многие участки приходится очищать вручную с автовышки. Специалисты сначала обрабатывают каждый участок моющим средством. Потом проходят по нему щетками и, наконец, смывают грязь водой.

Работы продлятся до вечера. Но для монумента это не последний "банный день" в текущем сезоне. По регламенту, в теплое время года его надо мыть минимум раз в месяц.

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