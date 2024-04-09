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Форум по управлению интернетом открылся в Москве

14:48
  • вторник
  • 09 апреля 2024

Мероприятие проходит уже в 14-й раз

Безопасность в киберпространстве и глобальное цифровое сотрудничество обсудили на российском форуме по управлению интернетом, который сегодня открылся в Москве.

Он проходит уже в 14-й раз в гибридном формате. Более 700 человек из 20 стран принимают участие очно и онлайн. На протяжении двух дней эксперты и спикеры обсудят вопросы управления интернетом, защиту персональных данных и борьбу с утечками, а также - формирование стратегий по развитию искусственного интеллекта.

"Искусственный интеллект, нейросети развиваются очень быстро. Законодательное регулирование за ним не успевает. Сегодня ряд российских компаний присоединятся к механизму саморегулирования, к отраслевому кодексу. Ну и эксперты будут говорить о том, как должен регулироваться искусственный интеллект. Который действительно влияет на нашу жизнь все больше и больше и требует, чтобы был законодательно урегулирован", - отметил Андрей Воробьев, директор Координационного центра доменов .RU/.РФ.

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Российский форум по управлению Интернетом
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