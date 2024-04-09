В Германии заявили об исчерпании запасов по Patriot

Системы собрались изымать у третьих стран

Германия исчерпала запасы по американским зенитным ракетным комплексам Patriot.

В настоящий момент Берлин с союзниками прорабатывает возможности приобрести их у третьих стран, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок.

"Я еще раз ясно дала понять, что мы нуждаемся в проверке наличия всех систем Patriot в Европе и мире <…> чтобы получить эти системы для Украины", - сказала она на пресс-конференции в Берлине.

Ранее руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба "отчаянно" просил у него "на днях" семь систем Patriot.

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