Песков объяснил, почему Турция вышла из ДОВСЕ

Анкара приостановила участие в этом договоре

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в нынешних обстоятельствах во многом потерял свою жизнеспособность. Об этом заявил во вторник, 9 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикера Кремля попросили оценить решение турецких властей приостановить действие ДОВСЕ. Он отметил, что "ситуация меняется, она вызвана в целом, наверное, деградацией системы безопасности в Европе".

Песков подчеркнул, что складывающиеся обстоятельства требуют "совместного диалога для выработки новых режимов и нового единого мировоззрения в области безопасности и стратстабильности", но пока такой диалог не складывается, сообщает ТАСС.

В ноябре 2023 года официально завершилась предусмотренная Договором об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) процедура выхода России. МИД подчеркивал, что "международно-правовой документ, действие которого было приостановлено нашей страной еще в 2007 году, окончательно ушел для нас в историю". Это решение было продиктовано непродуктивность попыток "цепляться за отжившие свой век договоренности".

Ранее приостановили действие ДОВСЕ Польша, Молдавия, Великобритания и ее союзники. Белоруссия, которая ратифицировала документ в 1992 году, также решила поставить на паузу свое участие в договоренностях по ограничению количества вооружений.

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