И более 50 единиц техники

Украинские войска за сутки потеряли в совокупности до 930 человек на всех направлениях.

ВС России также уничтожили более 50 единиц вражеской техники, в том числе иностранного производства, об этом в ходе ежедневного брифинга заявили в Минобороны России. За прошедшие 24 часа российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 236 украинских дронов.

На донецком направлении наши бойцы заняли более выгодные рубежи, на южнодонецком направлении улучшили положение по переднему краю, на авдеевском направлении улучшили тактическое положение.

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