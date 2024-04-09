Великобритания поддержала участие россиян в Олимпиаде

ОИ-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа

Правительство Великобритании поддерживает решение о допуске российских спортсменов на предстоящие Олимпийские игры 2024 года в Париже. Об этом во вторник, 9 апреля, рассказали информированные источники.

По словам собеседника The Times, в письме, направленном в Международный олимпийский комитет (МОК) и Международный паралимпийский комитет (МПК), официальный Лондон высказывается в поддержку допуска к Играм и россиян, и белорусов.

Однако в письме сделаны две оговорки: разрешить российским и белорусских атлетам участвовать в ОИ-2024 Великобритания считает возможным строго в нейтральном статусе, а также при соблюдении условий, оговоренных МОК.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон утверждал, что Москва стремится помешать проведению ОИ-2024. Политик заявил, что Россия ежедневно "публикует материалы о том, что мы не в состоянии что-либо сделать", поэтому "Игры под угрозой".

При этом глава МОК Томас Бах признавался, что обращался к украинской стороне с просьбой отслеживать высказывания российских спортсменов в интернете на предмет поддержки действий правительства.

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