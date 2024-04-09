ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Желтый" уровень погодной опасности введен в Москве

14:35
  • вторник
  • 09 апреля 2024

Москвичей и гостей столицы призывают к осторожности

В столичном регионе действует повышенный, "желтый", уровень погодной опасности. Это связано с прогнозируемой вечером вторника, 9 апреля, грозой.
В Москве ждут первую весеннюю грозу

Как следует из прогностической карты на официальном сайте Гидрометцентра России, в Москве ожидается гроза и кратковременный дождь, местами сильный. При грозе вероятно усиление ветра западной четверти до 15-17 метров в секунду.

Действовать предупреждение будет до полуночи 10 апреля. Наряду с этим в утренние часы среды местами ожидается туман с сокращением видимости до 300-800 метров.

В Telegram-канале комплекса городского хозяйства подчеркивается, что из-за надвигающейся непогоды городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности.

Горожан попросили соблюдать осторожность, не прятаться под деревьями и не парковать рядом автомобили.

Между тем главный специалист дежурной смены ЦОДД Степан Кузнецов отметил, что в Москве температура воздуха уже не опускается ниже 5-6 градусов тепла, а потому автомобилистам рекомендовано заменить зимнюю резину на летнюю. Зимняя резина по составу мягкая, поэтому при плюсовой температуре она не обеспечивает хорошее сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Гроза
Гроза
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.