"Желтый" уровень погодной опасности введен в Москве

Москвичей и гостей столицы призывают к осторожности

В столичном регионе действует повышенный, "желтый", уровень погодной опасности. Это связано с прогнозируемой вечером вторника, 9 апреля, грозой.

Как следует из прогностической карты на официальном сайте Гидрометцентра России, в Москве ожидается гроза и кратковременный дождь, местами сильный. При грозе вероятно усиление ветра западной четверти до 15-17 метров в секунду.

Действовать предупреждение будет до полуночи 10 апреля. Наряду с этим в утренние часы среды местами ожидается туман с сокращением видимости до 300-800 метров.

В Telegram-канале комплекса городского хозяйства подчеркивается, что из-за надвигающейся непогоды городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности.

Горожан попросили соблюдать осторожность, не прятаться под деревьями и не парковать рядом автомобили.

Между тем главный специалист дежурной смены ЦОДД Степан Кузнецов отметил, что в Москве температура воздуха уже не опускается ниже 5-6 градусов тепла, а потому автомобилистам рекомендовано заменить зимнюю резину на летнюю. Зимняя резина по составу мягкая, поэтому при плюсовой температуре она не обеспечивает хорошее сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь.

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