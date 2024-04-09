"Желтый" уровень погодной опасности введен в Москве

Москвичей и гостей столицы призывают к осторожности
В столичном регионе действует повышенный, "желтый", уровень погодной опасности. Это связано с прогнозируемой вечером вторника, 9 апреля, грозой.
Как следует из прогностической карты на официальном сайте Гидрометцентра России, в Москве ожидается гроза и кратковременный дождь, местами сильный. При грозе вероятно усиление ветра западной четверти до 15-17 метров в секунду.
Действовать предупреждение будет до полуночи 10 апреля. Наряду с этим в утренние часы среды местами ожидается туман с сокращением видимости до 300-800 метров.
В Telegram-канале комплекса городского хозяйства подчеркивается, что из-за надвигающейся непогоды городские службы Москвы переведены в режим повышенной готовности.
Горожан попросили соблюдать осторожность, не прятаться под деревьями и не парковать рядом автомобили.
Между тем главный специалист дежурной смены ЦОДД Степан Кузнецов отметил, что в Москве температура воздуха уже не опускается ниже 5-6 градусов тепла, а потому автомобилистам рекомендовано заменить зимнюю резину на летнюю. Зимняя резина по составу мягкая, поэтому при плюсовой температуре она не обеспечивает хорошее сцепление с дорогой и увеличивает тормозной путь.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"