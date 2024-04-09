Путин обсудил с Токаевым сложную паводковую обстановку

Отмечено плотное взаимодействие профильных ведомств и служб двух стран

Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, подробно обсуждалась сложная паводковая обстановка в приграничных регионах наших стран. Отмечено плотное взаимодействие профильных ведомств и служб, которые следят и прогнозируют ситуацию, а также вырабатывают и реализуют скоординированные меры реагирования.

Главы государств подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-казахстанских союзнических отношений. Кроме того, были затронуты аспекты международной и региональной проблематики. В том числе - в контексте председательства России в СНГ, а Казахстана - в ОДКБ.

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