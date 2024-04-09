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Глава Башкирии доложил Путину о развитии региона

14:40
  • вторник
  • 09 апреля 2024

Большое внимание власти уделяют сельскохозяйственной отрасли

Социально-экономическое развитие Республики Башкортостан обсудил Владимир Путин с главой региона.

Радий Хабиров доложил, что сейчас много инвестиционных проектов - прежде всего привлекает нефтехимическая отрасль. Активно развивается промышленность. Так, в планах создать станкостроительный кластер. Производство должно быть запущено уже к 2026 году.

Большое внимание власти уделяют модернизации одной из основных отраслей региона - сельскохозяйственной. Еще одно важное направление - поддержка участников спецоперации и их семей. За два года республика выделила на эти цели более семи миллиардов рублей. Также Радий Хабиров высказал намерение баллотироваться на следующий срок. Президент его инициативу поддержал. 

Хабиров: У меня осенью истекает срок полномочий. В этой связи хотел попросить, если будет ваше доверие, продолжить эту работу. Я бы те планы, которые есть, и этот темп развития республики постарался обеспечить. Но, безусловно, буду руководствоваться вашим решением и вашим доверием.

Путин: В целом все получается. И планов много, и результаты хорошие. Поэтому я со своей стороны сделаю все, чтобы вас поддержать, а выбор, конечно, будет за людьми. С людьми надо работать, особенно в этот период, напрямую, побольше и почаще встречаться, слушать, потому что все же из рабочих кабинетов не увидишь и не услышишь.

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