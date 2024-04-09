Вода вплотную подошла к многоэтажкам Оренбурга

Часть прибрежных построек полностью скрылись под водой
В Оренбурге паводковая вода вплотную подошла к многоэтажным домам в Ленинском районе.
вода стоит у жилищных комплексов "Дубки" и "Марсово поле" в южной части города, передает РИА Новости.
Строения на набережной уже скрылись под водой. На дороге к жилым домам установлена небольшая дамба из глины.
Ситуация с паводками в российских регионах остается крайне сложной. Утром 9 апреля в Оренбурге прозвучала сирена с призывом к эвакуации из-за наводнения, в город вылетел министр чрезвычайных ситуаций России Александр Куренков.
По данным на 9 апреля, уровень воды в реке Урал у Оренбурга составляет 906 сантиметров, до критической отметки осталось 24 сантиметра.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"