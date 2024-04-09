Вода вплотную подошла к многоэтажкам Оренбурга

Часть прибрежных построек полностью скрылись под водой

В Оренбурге паводковая вода вплотную подошла к многоэтажным домам в Ленинском районе.

вода стоит у жилищных комплексов "Дубки" и "Марсово поле" в южной части города, передает РИА Новости.

Строения на набережной уже скрылись под водой. На дороге к жилым домам установлена небольшая дамба из глины.

Ситуация с паводками в российских регионах остается крайне сложной. Утром 9 апреля в Оренбурге прозвучала сирена с призывом к эвакуации из-за наводнения, в город вылетел министр чрезвычайных ситуаций России Александр Куренков.

По данным на 9 апреля, уровень воды в реке Урал у Оренбурга составляет 906 сантиметров, до критической отметки осталось 24 сантиметра.

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