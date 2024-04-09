Пик паводка в Орске пройден

Это подтвердили в городской администрации

Пик паводка в Орске прошел, уровень воды в реке Урал постепенно начал спадать. Об этом во вторник, 9 апреля, рассказал мэр города Василий Козупица.

По словам градоначальника, можно ожидать, что скоро вода, затопившая улицы Орска, начнет убывать, сообщает РИА Новости.

Козупица подчеркнул, что ни один орчанин не останется один на один с бедой — каждому будет оказана помощь. В местах временного размещения сейчас находятся 1485 человек. Сотрудники различных структур и депутаты контролируют, чтобы люди получали все необходимое.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что ситуация с паводками в российских регионах остается крайне сложной — она находится в центре внимания главы государства Владимира Путина. При этом власти Оренбургской области делают все для помощи пострадавшим от затоплений людям.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин лично объезжает в лодке по затопленных улицам областную столицу и уговаривает людей временно переехать в безопасное место. Министерство чрезвычайных ситуаций России наращивает группировку в Оренбургской области и соседних регионах.

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