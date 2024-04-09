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Пик паводка в Орске пройден

15:02
  • вторник
  • 09 апреля 2024

Это подтвердили в городской администрации

Пик паводка в Орске прошел, уровень воды в реке Урал постепенно начал спадать. Об этом во вторник, 9 апреля, рассказал мэр города Василий Козупица.

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По словам градоначальника, можно ожидать, что скоро вода, затопившая улицы Орска, начнет убывать, сообщает РИА Новости.

Козупица подчеркнул, что ни один орчанин не останется один на один с бедой — каждому будет оказана помощь. В местах временного размещения сейчас находятся 1485 человек. Сотрудники различных структур и депутаты контролируют, чтобы люди получали все необходимое.

Спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что ситуация с паводками в российских регионах остается крайне сложной — она находится в центре внимания главы государства Владимира Путина. При этом власти Оренбургской области делают все для помощи пострадавшим от затоплений людям.

Мэр Оренбурга Сергей Салмин лично объезжает в лодке по затопленных улицам областную столицу и уговаривает людей временно переехать в безопасное место. Министерство чрезвычайных ситуаций России наращивает группировку в Оренбургской области и соседних регионах.

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