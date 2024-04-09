В Вильнюсе задержан подозреваемый в попытках поджечь российское посольство

Ведется следствие

Сотрудники правоохранительных органов Литвы задержали подозреваемого по делу о двух нападениях на российское посольство в Вильнюсе. Об этом во вторник, 9 апреля, сообщает Главный комиссариат полиции Вильнюсского уезда.

В ведомстве подтвердили, что на территорию российской дипмиссии две ночи подряд бросали бутылки с зажигательной смесью. В связи с этими нападениями задержан гражданин Литвы 1974 года рождения, который уже оказывался в поле зрения полиции.

Процессуальные действия продолжаются, ведется досудебное расследование о порче имущества опасным для общества способом, сообщает "Интерфакс".

Ранее временный поверенный в делах России в прибалтийском государстве Александр Елкин рассказал, что Литва признала угрозой национальной безопасности 397 граждан Российской Федерации. Им отказали в выдаче временного вида на жительство в Литве или пролонгации документов, разрешающих оставаться в стране.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин подчеркивал, комментируя ущемление в правах русскоязычное население Литы, Латвии и Эстонии, что русофобия — это единственное, в чем преуспевают власти прибалтийских стран, именно в них больше, чем где-либо еще, нарушают права человека.

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