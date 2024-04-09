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ВС России отразили 11 контратак ВСУ под Авдеевкой

15:21
  • вторник
  • 09 апреля 2024

Противник потерял более 200 боевиков

Подразделения группировки "Центр" ВС России улучшили тактическое положение на авдеевском направлении. Отражено 11 контратак штурмовых групп ВСУ в районах Первомайского, Новобахмутовки и Уманского в ДНР, сообщили в Минобороны.

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В военном ведомстве добавили, что потери противника за сутки составили до 240 боевиков. Уничтожен танк и две 155-мм самоходные артиллерийские установки М109 "Paladin", а также гаубицы М777 американского производства, "Мста-Б" и Д-30.

Четыре контратаки ВСУ отразили подразделения "Южной" группировки российских войск на донецком направлении, в районе населенного пункта Красное ДНР. Нанесен удар по живой силе и технике украинских войск в районах Белогоровки в ЛНР, а также Константиновки, Селидова и Часов Яра в ДНР. ВСУ потеряли свыше 480 военнослужащих, уничтожено две самоходные артиллерийские установки и четыре орудия.

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