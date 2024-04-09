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В брянском поселке в результате обстрела погибли женщина и ребенок

15:26
  • вторник
  • 09 апреля 2024

Еще три человека получили ранения

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по центру поселка Климово Брянской области.

В результате атаки погибли женщина и ребенок, еще три человека пострадали, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем telegram-канале. 

Есть разрушения на земле: один жилой дом загорелся, повреждены несколько частных автомобилей.

На месте работают оперативные и экстренные службы, обследование обстрелянной территории продолжается.

Ранее в Кремле заявили, что атаки ВСУ по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) могут иметь очень опасные последствия в перспективе. Киевский режим избрал крайне опасную и грозящую страшными последствиями тактику.

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