Ситуация с паводками в Оренбургской области остаётся критической

Владимиру Путину оперативно докладывают обо всех изменениях

Владимир Путин продолжает получать доклады о ситуации с паводками от губернаторов Оренбургской, Курганской и Тюменской областей, сообщили в пресс-службе Кремля. О мерах по ликвидации последствий стихии президенту доложил также глава МЧС Александр Куренков, который сегодня вновь прибыл на место уже в качестве председателя созданной накануне правительственной комиссии.

Паводковую обстановку глава МЧС оценивает с воздуха. Чтобы определить дальнейший план действия по ликвидации последствий. Ситуация в Оренбургской области остаётся критической. В регионе подтоплены более 10 тысяч домов и 13 тысяч приусадебных участков. Река Урал разлилась на километры. Только за последние сутки уровень воды вырос ещё на 25 сантиметров. И говорить о пике паводка пока рано.

Улицы пригородных районов Оренбурга приходится патрулировать на лодках. Вода поднялась так сильно, что затруднительно использовать даже вездеходную технику. Главное для спасателей сейчас - убедиться, что в домах не осталось людей. И вывезти из зоны подтопления оставшихся.

До опасной отметки для реки Урал рядом с Оренбургом осталось всего 20 сантиметров. Спасать приходится не только людей. В ликвидации последствий прорыва дамбы в Орске специальным службам помогают добровольцы всероссийского студенческого корпуса. Выясняют, чем помочь.

После нескольких суток сильнейшего наводнения вода в Орске постепенно начала спадать, но ситуация в соседних регионах остаётся сложной. Паводок продолжается. В зоне риска - Курганская область. Ожидается исторический максимум поднятия уровня воды в реке Тобол. МЧС наращивает группировку и призывает всех срочно эвакуироваться.

В ожидании прихода в регион большой воды специалисты МЧС круглосуточно укрепляют дамбу. Развёрнуты 76 пунктов временного размещения, где уже находятся 119 человек. В усиленном режиме работают сотрудники Госавтоинспекции. Они дополнительно информируют жителей о введённых ограничениях на дорогах.

Пока есть возможность, жителей Кургана призывают запасаться питьевой водой. Бутилированную доставляют волонтеры.

"Ни в коем случае нельзя употреблять паводковую воду в бытовых целях. Ни при уборке жилья, ни мытья посуды. Ни в коем случае нельзя купаться самим и купать детей, мыть детские игрушки. Для питья и приготовления пищи необходимо использовать бутилированную воду или кипячёную воду", - сообщила Оксана Сагайдак, главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения Курганской области.

Ситуацию с паводками находится на контроле у президента, Владимиру Путину оперативно докладывают обо всех изменениях. В Оренбургскую область направлен министр строительства Ирек Файзуллин для диалога по восстановлению разрушенной инфраструктуры.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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