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Жители Гагаузии смогут пользоваться картами "Мир"

18:08
  • вторник
  • 09 апреля 2024

Нововведение коснётся 25 тысяч человек

Жители Гагаузии - автономии, которая находится в составе Молдавии - теперь смогут пользоваться картами "Мир". Соответствующее соглашение сегодня подписали в Москве председатель Промсвязьбанка Петр Фрадков, глава автономии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания Гагаузии Дмитрий Константинов.

Нововведение коснётся 25 тысяч человек - это бюджетники и пенсионеры. Они будут иметь доступ к российской платежной инфраструктуре - смогут открывать счета, осуществлять платежи и переводы между друзьями и близкими, живущими в обеих странах.

Как отметила глава Гагаузии, подписанное соглашение позволит автономии преодолеть экономическую блокаду со стороны Кишинева - жесткое давление со стороны Молдавии началось после выборов главы Гагаузии, на которых победила представитель оппозиции Гуцул.

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