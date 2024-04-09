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Членам банды сатанистов вынесли приговоры за ритуальные убийства

15:34
  • вторник
  • 09 апреля 2024

Сроки получили три человека

Суд приговорил участников группы сатанистов Андрея Трегубенко, Александра Перевозчикова-Хмурого и Татьяну Дерюгину к срокам от 13 лет до пожизненного заключения по делу о ритуальных убийствах. Об этом во вторник, 9 апреля, рассказали в Следственном комитете России.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, они признаны виновными в убийствах, покушении на незаконный сбыт наркотических средств и краже. Еще одна участница группы сатанистов, Ольга Большакова, уже осуждена на 14 лет.

Например, в июне 2016 года в Карелии осужденные заманили девушку в лес и совершили ее ритуальное убийство. Затем фигуранты присвоили вещи убитой, сбросили ее тело и орудие убийства в яму и подожгли, сообщается на официальном сайте Следкома.

Ранее 22-летний грузинский наемник ВСУ Мамука Гацарелия получил пожизненный срок за расправу над российскими военными. По данным следствия, в марте 2022 года в Мариуполе боевик из окна квартиры жилого дома открыл огонь по военнослужащим ВС России. Три человека погибли, одному удалось выжить.

Убийцу владельца компаний "Мясная империя" и "Озерецкие колбасы" Владимира Маругова летом 2023 года приговорили к 20 годам колонии строгого режима. В списке его преступлений значились также похищение человека, вымогательство, незаконное хранение оружия.

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