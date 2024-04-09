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Семерых фигурантов дела о теракте в "Крокусе" внесли в список террористов

15:34
  • вторник
  • 09 апреля 2024

Это предполагаемые пособники основных исполнителей

В список террористов и экстремистов попали еще семь фигурантов уголовного дела о теракте в "Крокус сити холле". Об этом сообщает ТАСС. Речь идет о тех, кого считают пособниками основных исполнителей.

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Росфинмониторинг включил в список лиц, причастных к террористической деятельности троих Исломовых: братьев Аминчона и Диловара и их отца Исроила. А также Алишера Касимова, Лутфулло Назримада, Якубджони Юсуфзоду и Мухаммада Шарипзоду (все включены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов).

Напомним, теракт в Подмосковье в "Крокус сити холле" произошел 22 марта. Преступники ворвались в здание, расстреливая из автоматов всех, кто попадался им на пути. А после этого еще и подожгли концертный зал. В итоге погибли 144 человека.

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