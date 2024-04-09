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Виновник гибели поэта Рубинштейна получил условный срок

15:53
  • вторник
  • 09 апреля 2024

Лев Рубинштейн умер от травм, полученных в аварии в январе

Водитель автомобиля, который сбил в январе поэта Льва Рубинштейна, отделался условным наказанием. Суд не стал приговаривать виновника смерти поэта к реальному лишению свободы.

Как рассказали во вторник, 9 апреля, в столичной прокуратуре, подсудимый был признан виновным по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса России. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 месяцев условно с испытательным сроком в течение трех лет.

Кроме того, осужденному запрещено в течение двух с половиной лет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сообщает РИА Новости.

Льва Рубинштейна сбила машина 8 января в Москве на улице Образцова. Врачи НИИ имени Склифосовского боролись за жизнь поэта, госпитализированного с переломами, отеком мозга и повреждениями внутренних органов. Несколько дней пациент провел в медикаментозной коме, но не выжил.

Департамент транспорта Москвы опубликовал видео наезда автомобиля на 76-летнего Рубинштейна. Поэт переходил дорогу по нерегулируемому переходу, когда на него на полной скорости наехал легковой автомобиль. Как впоследствии выяснилось, владелец этой машины лишь за предшествовавший год нарушил ПДД 19 раз.

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