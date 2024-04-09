За помощью девушка обратилась в феврале этого года

Журналистка из Германии получила убежище в России. Об этом заявила официальный представитель МВД страны Ирина Волк в своем телеграм-канале. Она добавила, что Дагмар Хенн приехала в Россию работать два года назад. И теперь решила остаться в стране.

Журналистка работает в немецкой редакции одного из российских телеканалов. Пишет и редактирует тексты. При этом, по словам Волк, Хенн придерживается абсолютно пророссийской позиции. Поэтому не хочет возвращаться в Германию и опасается, что на родине будет подвергаться преследованиям.

Мать немки перебралась в Россию в прошлом году. До этого женщине без объяснения причин в ФРГ заблокировали счет, а затем к ней приходила полиция. После ее переезда к дочери, женщина смогла оформить вид на жительство.

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