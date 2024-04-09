Эвакуация военных заводов началась в Харькове

В городе гремят взрывы

Мощные взрывы прогремели в Харькове. Сообщается об ударах по военным целям в городе корректируемыми авиационными бомбами. Местные власти подтвердили два прилета по критическим объектам, очевидцы публикуют фото столбов дыма на месте атаки.

Взрывы в центральной части города подтвердил и мэр Харькова Игорь Терехов. С 14 часов в городе звучит сигнал воздушной тревоги, передает РИА Новости.

Из Харькова начали эвакуировать предприятия, связанные с ВПК, сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его данным, вывозятся оборудование и комплектующие с небольших предприятий, занимающихся ремонтом техники, изготовлением беспилотников и пошивом форменной одежды.

На крупных предприятиях замечены тентованные гражданские грузовики. По данным Марочко, киевское руководство всерьез опасается возможного взятия одного из крупнейших центров ВПК на Украине российскими войсками. В связи с этим оттуда эвакуируют остатки военных заводов, большая часть и так выведена из строя ударами ВС России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"