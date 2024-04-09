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Напавшего на полицейских мужчину объявили в розыск

16:03
  • вторник
  • 09 апреля 2024

Сотрудники МВД России установили личность нападавшего

МВД установило личность мужчины, который расстрелял полицейских в Лосино-Петровском. Об этом сообщила в своем телеграм-канале пресс-секретарь ведомства Ирина Волк. Она напомнила, что уголовное дело возбуждено по статье 317 УК России.

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Оперативники разыскивают Василия Бурякова 1990 года рождения. Сейчас пытаются установить его местонахождение и задержать. Полицейские предупреждают, что преступник вооружен. Поэтому самостоятельно предпринимать меры по поимке его не стоит – это может быть опасно.

Напомним, в результате нападения погиб один сотрудник полиции. Еще один в тяжелом состоянии отправлен в больницу.

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