Минэнерго: Россия полностью обеспечена бензином

Ведомство опровергло информацию о поставках топлива из Казахстана

В России достаточно запасов бензина, страна обеспечена топливом полностью. Об этом заявили в министерстве энергетики страны, пишет РИА Новости. Таким образом в ведомстве опровергли информацию иностранных СМИ о закупках топлива в Казахстане.

Ранее агентство Reuters написало, что Россия попросила у Казахстана создать аварийный запас бензина. Сразу после этого казахская сторона заявила, что такой запрос не поступал. Российские чиновники отметили, что тот, кто писал заметку в западном СМИ, не имеет представления о "балансе моторных масел на территории ЕАЭС".

В Минэнерго уточнили, что поставки бензина из Казахстана в Россию опираются на прогнозы баланса топлива. Однако есть возможность экспортировать до 285 тысяч тонн в год. И такие поставки осуществляются.

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